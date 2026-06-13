Дуглас Сантос опубликовал сообщение в преддверии дебюта Бразилии на ЧМ-2026

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию в преддверии дебютного матча национальной команды на чемпионате мира 2026 года с Марокко, который состоится в воскресенье, 14 июня.

«Для Бразилии. Для нашей страны. Для нашего счастья. Да благословит нас бог!» — написал Дуглас Сантос.

Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорд (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Материалы по теме Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: