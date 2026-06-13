Министр спорта Италии планирует обсудить с главой ФИФА комментарий о сборной страны

Министр спорта Италии Андреа Абоди хочет поговорить с главой ФИФА Джанни Инфантино по поводу неудачной шутки Инфантино про сборную Италии.

Итальянцы третий раз подряд не смогли попасть на чемпионат мира. В интервью Инфантино в шутливой форме предложил расширить число участников турнира — якобы тогда Италия сможет пройти отбор.

«Из‑за большого расстояния между Италией и Мексикой удобнее всего обсудить всё по телефону — если, конечно, у Инфантино будет такая возможность. Хочу услышать его позицию лично», — приводит слова Абоди издание ANSA.

Команда Дженнаро Гаттузо уступила в финале стыков Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.). Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.