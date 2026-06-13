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Стало известно, почему задерживается переход Аугусто в «Зенит» из «Трабзонспора»

Стало известно, почему задерживается переход Аугусто в «Зенит» из «Трабзонспора»
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Нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода. Однако бразильский футболист не стремится переезжать в Россию. Если он получит предложения от команд из других стран, то сделка с санкт-петербургским клубом может сорваться. Об этом сообщает аккаунт Dik Futbol на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Трабзонспор» также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Турецкий клуб хочет, чтобы деньги за Аугусто были выплачены в качестве аванса. Ожидается, что сине-бело-голубые согласятся на наличный расчёт.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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