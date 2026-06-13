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«На его должности давление даже сильнее, чем у президента страны». Алисон — об Анчелотти

«На его должности давление даже сильнее, чем у президента страны». Алисон — об Анчелотти
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Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер высказался об уровне ответственности главного тренера национальной команды Карло Анчелотти.

«Он многократный чемпион, и он это показывает — это заметно, мы все это видим. Он выиграл в футболе всё и при этом остаётся здесь с радостью и энтузиазмом. Возможно, на его должности давление даже сильнее, чем у президента страны — по уровню ответственности», — приводит слова Бекера Goal.

Первый матч ЧМ-2026 сборная Бразилии проведёт в ночь на 14 июня — соперником станет команда Марокко. Далее бразильцев ждут встречи с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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