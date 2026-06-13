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Моуринью включил защитника «Бенфики» в трансферный список «Реала» — де Мон

Моуринью включил защитника «Бенфики» в трансферный список «Реала» — де Мон
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью включил центрального защитника «Бенфики» Томаша Араужу в трансферный список «сливочных». Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «Королевский клуб» не предпринял шаги для покупки 24-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Араужу принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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