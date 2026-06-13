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Моуринью не рассчитывает на двух игроков «Реала» в следующем сезоне — Серрано

Моуринью не рассчитывает на двух игроков «Реала» в следующем сезоне — Серрано
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Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не рассчитывает на защитников Альваро Каррераса и Рауля Асенсио в следующем сезоне. Об этом сообщает аккаунт Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано на странице в социальной сети X.

По информации источника, Асенсио хочет остаться, или чтобы клуб нашёл ему команду, способную повторить его зарплату в «Реале».

Уход Каррераса является более сложным, поскольку игрок перешёл в стан «сливочных» в минувшем сезоне. Подчёркивается, если бы решение зависело только от португальского тренера, то крайний защитник покинул бы «Королевский клуб».

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