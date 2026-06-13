Тренер сборной Испании: быть фаворитом — это хорошо, но футбол порой преподносит сюрпризы

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о шансах команды на чемпионате мира 2026 года.

— Считаемся ли мы фаворитами в большей степени, чем Франция, Бразилия или Аргентина?

— Конечно, но чемпионом мира является Аргентина, а мы выиграли финал у Англии. А финал может выиграть кто угодно — так что мы способны обыграть и Англию, и Нидерланды. Уровень очень высокий. Победить могут восемь‑десять сборных: Португалия, команды из Африки… Испания? Разумеется. Но это не значит, что мы обязаны победить. Даже если ты сильнее соперников, можно проиграть. Мы чувствуем себя сильными, способными на многое. Быть фаворитом — это хорошо, но футбол порой преподносит сюрпризы, — приводит слова специалиста AS.

Сборная Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.