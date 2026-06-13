Альварес исключил вариант с переходом в «Реал», игрок недоволен «сливочными» — Sport.es

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес остался недоволен публичным заявлением «Реала», сообщившего о предложении для «матрасников» в € 150 млн за его переход. Отношения между сторонами полностью разорваны. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Альварес хочет дистанцироваться от эпизода, где он был главным героем, не желая этого. В окружении футболиста считают, что «Реал» использовал его фигуру в качестве «приманки для избирателей».

Альварес и его окружение обсудили сложившуюся ситуацию с «Барселоной». В стане сине-гранатовых не беспокоятся о возможном переходе форварда в «Реал», поскольку знают о его желании выступать за их команду. В большей степени «блауграну» настораживает интерес к игроку со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: