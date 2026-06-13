Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альварес исключил вариант с переходом в «Реал», игрок недоволен «сливочными» — Sport.es

Альварес исключил вариант с переходом в «Реал», игрок недоволен «сливочными» — Sport.es
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес остался недоволен публичным заявлением «Реала», сообщившего о предложении для «матрасников» в € 150 млн за его переход. Отношения между сторонами полностью разорваны. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Альварес хочет дистанцироваться от эпизода, где он был главным героем, не желая этого. В окружении футболиста считают, что «Реал» использовал его фигуру в качестве «приманки для избирателей».

Альварес и его окружение обсудили сложившуюся ситуацию с «Барселоной». В стане сине-гранатовых не беспокоятся о возможном переходе форварда в «Реал», поскольку знают о его желании выступать за их команду. В большей степени «блауграну» настораживает интерес к игроку со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».

Материалы по теме
Официально
«Реал» заявил, что предложил «Атлетико» € 150 млн за покупку Хулиана Альвареса

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android