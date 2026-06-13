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Ринат Дасаев назвал сборные, которые могут составить конкуренцию Испании на ЧМ-2026

Ринат Дасаев назвал сборные, которые могут составить конкуренцию Испании на ЧМ-2026
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о фаворитах чемпионата мира 2026 года.

«Пока рано говорить о фаворитах. Надо посмотреть, кто в какой форме. Конкуренцию Испании могут составить бразильцы, аргентинцы, немцы, французы, голландцы. Понимаете, тут многое зависит от формы сборных», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года выступает в группе H. Её соперниками на групповом этапе станут сборные Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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