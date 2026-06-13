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«Это куда? Такое не смотрю». Дасаев — о ночных матчах чемпионата мира — 2026

«Это куда? Такое не смотрю». Дасаев — о ночных матчах чемпионата мира — 2026
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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев рассказал о своём отношении к матчам чемпионата мира — 2026, проходящим в ночное время. Мировое первенство принимают США, Канада и Мексика.

«Я смотрю матчи чемпионата мира, которые начинаются только в 22:00 по Москве. А четыре утра — это куда? Чего я буду сидеть смотреть? Такое уже не смотрю», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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