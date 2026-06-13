Президент «Урала» Иванов объяснил выбор Сергея Юрана главным тренером команды

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил выбор Сергея Юрана главным тренером команды.

«Выбрали Сергея Николаевича, потому что считаем его опытным тренером. Мы вели разговоры, обсудили и выбрали Сергея Николаевича, потому что это футбольный человек — играл в футбол, много тренировал. Надеемся, что у него всё получится в нашем клубе. Хотелось бы, чтобы мы, наконец, выполнили задачу выхода в РПЛ», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что 25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».

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