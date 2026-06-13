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Президент «Урала» Иванов объяснил выбор Сергея Юрана главным тренером команды

Президент «Урала» Иванов объяснил выбор Сергея Юрана главным тренером команды
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Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил выбор Сергея Юрана главным тренером команды.

«Выбрали Сергея Николаевича, потому что считаем его опытным тренером. Мы вели разговоры, обсудили и выбрали Сергея Николаевича, потому что это футбольный человек — играл в футбол, много тренировал. Надеемся, что у него всё получится в нашем клубе. Хотелось бы, чтобы мы, наконец, выполнили задачу выхода в РПЛ», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что 25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».

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