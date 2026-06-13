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«Он здесь». Роналду в составе сборной Португалии прибыл на ЧМ-2026

«Он здесь». Роналду в составе сборной Португалии прибыл на ЧМ-2026
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Сборная Португалии с капитаном Криштиану Роналду прибыла в США для участия в чемпионате мира 2026 года.

Сборная Португалии с Роналду прибыла в США на ЧМ-2026:

«Он здесь», — прокомментировала пресс-служба ЧМ-2026 видео прибытия Роналду на странице в социальной сети X.

Тренировочный лагерь сборной Португалии организован в Палм-Бич-Гарденс (Флорида, США).

17 июня португальская национальная команда дебютирует на чемпионате мира матчем с ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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