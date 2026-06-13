Ринат Дасаев: верим, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за золотые медали
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал ожидания от клуба в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, обыграв в решающем матче турнира «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
«То, что «Спартак» выиграл трофей, — очень хороший знак. Будем надеяться на лучшее. Верим, что в следующем сезоне будем бороться за золотые медали. Надеемся, переживаем и болеем», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По итогам сезона-2025/2026 «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 52 очка.
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