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Роналдо объяснил, почему Анчелотти не ошибся, вызвав Неймара на ЧМ-2026

Роналдо объяснил, почему Анчелотти не ошибся, вызвав Неймара на ЧМ-2026
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Бывший форвард сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо считает, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти поступил правильно, вызвав 34-летнего нападающего Неймара на чемпионат мира — 2026.

«Я думаю, он [Анчелотти] сделал отличный выбор. Неймар может внести свой вклад в решающий момент, показав интересную игру. У Неймара есть тот дар, тот гений, без которого мы не могли бы обойтись. Он из тех футболистов, которые всего за 20 минут могут изменить ход игры», — приводит слова Роналдо ESPN.

Ранее Анчелотти сообщил, что Неймар не сможет сыграть в дебютном матче сборной Бразилии на турнире с Марокко (14 июня), поскольку продолжает восстановление после травмы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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