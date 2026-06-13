Роналдо объяснил, почему Анчелотти не ошибся, вызвав Неймара на ЧМ-2026

Бывший форвард сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо считает, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти поступил правильно, вызвав 34-летнего нападающего Неймара на чемпионат мира — 2026.

«Я думаю, он [Анчелотти] сделал отличный выбор. Неймар может внести свой вклад в решающий момент, показав интересную игру. У Неймара есть тот дар, тот гений, без которого мы не могли бы обойтись. Он из тех футболистов, которые всего за 20 минут могут изменить ход игры», — приводит слова Роналдо ESPN.

Ранее Анчелотти сообщил, что Неймар не сможет сыграть в дебютном матче сборной Бразилии на турнире с Марокко (14 июня), поскольку продолжает восстановление после травмы.

Материалы по теме Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: