«Ямаль с каждым днём чувствует себя всё лучше». Тренер Испании — о травме форварда

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме нападающего Ламина Ямаля. Форвард «Барселоны» получил травму задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», и пропустил остаток клубного сезона.

«Мы очень переживали. Видели, что травма могла выбить игрока не на два‑три месяца, но, скорее всего, восстановление заняло бы не меньше полутора месяцев. Однако сроки, которые сейчас соблюдаются, — исключительные: и с точки зрения прогнозов, и с точки зрения качества восстановления. Мы все… не то чтобы удивлены, но очень рады. Очень рады, потому что видим: сроки восстановления сокращаются, игрок с каждым днём чувствует себя всё лучше. Это позволяет надеяться, что он будет в полной готовности к первому матчу.

Да, и он сам это прекрасно понимает. Это футболист с очень высокой игровой зрелостью — безусловно. А в сочетании с его талантом именно поэтому о нём столько говорят и именно поэтому он демонстрирует на поле, с какой‑то необыкновенной естественностью, весь свой потенциал, свой уровень, своё мастерство, свои возможности и перспективы. Мы этому рады, но я повторяю: ему всего 18 лет, и его нужно и дальше беречь, поддерживать, сопровождать. Впереди у него ещё будет немало взлётов и спадов — это нормально, и важно всегда помогать ему сохранять трезвый взгляд на вещи. У него это есть, но нельзя ни на минуту терять бдительность — нужно быть рядом. Сейчас отличный момент, чтобы заявить о себе и раскрыть весь свой футбольный потенциал. Он полностью сосредоточен, настроен и думает о чемпионате мира», — приводит слова специалиста AS.

Сборная Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.