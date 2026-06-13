Ринат Дасаев выделил одну сборную в первых матчах чемпионата мира — 2026

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев отметил сборную Мексики в первых матчах чемпионата мира 2026 года.

«Смотрел матч открытия чемпионата мира и несколько других. Пока все на равных. Не могу сказать, что кто-то сильно выделяется. Мексиканцы были посильнее и поинтереснее в игре. В том матче были удаления и много всего. Давайте посмотрим, как будет дальше», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче открытия чемпионата мира — 2026 мексиканская национальная команда победила сборную ЮАР со счётом 2:0. Во 2-м туре соревнования Мексика сыграет с Южной Кореи (19 июня).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: