«Это невероятное событие». Форвард сборной США Балогун — после победы над Парагваем

Нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун прокомментировал победный матч 1-го тура чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала верх над Парагваем со счётом 4:1. Форвард отметился дублем в этой встрече.

«Это невероятное событие. Невероятный вечер, и я давно об этом мечтал. Я дал согласие выступать за США, и частью этого было желание играть на самых больших аренах и отплатить болельщикам.

Для меня очень много значит играть перед домашними болельщиками… чемпионат мира на нашей родной земле… Я очень счастлив и очень горжусь всеми. Для меня очень важно преодолеть волнение перед первой игрой, и мы это сделали. Я уверен, это пойдёт нам на пользу», — приводит слова Балогуна сайт ФИФА.

Сборная США на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года выступает в группе D вместе с командами Парагвая, Австралии и Турции. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.