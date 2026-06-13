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«Это невероятное событие». Форвард сборной США Балогун — после победы над Парагваем

«Это невероятное событие». Форвард сборной США Балогун — после победы над Парагваем
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Нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун прокомментировал победный матч 1-го тура чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала верх над Парагваем со счётом 4:1. Форвард отметился дублем в этой встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

«Это невероятное событие. Невероятный вечер, и я давно об этом мечтал. Я дал согласие выступать за США, и частью этого было желание играть на самых больших аренах и отплатить болельщикам.

Для меня очень много значит играть перед домашними болельщиками… чемпионат мира на нашей родной земле… Я очень счастлив и очень горжусь всеми. Для меня очень важно преодолеть волнение перед первой игрой, и мы это сделали. Я уверен, это пойдёт нам на пользу», — приводит слова Балогуна сайт ФИФА.

Сборная США на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года выступает в группе D вместе с командами Парагвая, Австралии и Турции. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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