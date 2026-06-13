«Зенит» обратился к Сантосу и Энрике в преддверии дебюта Бразилии на ЧМ-2026

Англоязычный аккаунт «Зенита» в социальной сети X пожелал удачи футболистам Дугласу Сантосу и Луису Энрике в преддверии дебютного матча сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. В ночь с 13 на 14 июня бразильская национальная команда встретится с Марокко.

«Удачи игрокам «Зенита» Дугласу Сантосу и Луису Энрике в грядущем вечернем матче на чемпионате мира с Марокко! Детские мечты могут сбыться!» — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорд (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

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