«Спартак» — ЦСКА: первый тайм матча за Суперкубок России завершился без забитых мячей

В эти минуты идёт матч Winline Суперкубка России, в котором встречаются женские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт ничейный — 0:0.

Первая половина игры завершилась без забитых голов.

В матче за трофей впервые встречаются чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА.

Это шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.