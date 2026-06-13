Егор Дёмин: Месси или Роналду? Это всё равно что ответить: Леброн или Майкл Джордан?

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин заявил о желании посетить матч чемпионата мира — 2026 по футболу, а также ответил, кому отдаёт предпочтение — Лионелю Месси или Криштиану Роналду.

— Чемпионат мира — событие для всех, даже если человек не очень следит за футболом, как я. Соккер, думаю, третьестепенная история в США. Американский футбол и баскетбол — основная история. Думаю посетить хотя бы один матч. Это может случиться. Я, видимо, никогда не был на футболе. Хотел бы посмотреть на кого‑то из легенд: Франция, Англия, Испания, Месси, Роналду.

— Месси или Роналду?

— Я на обеих сторонах. Это всё равно что ответить на вопрос: Леброн или Майкл Джордан?

— Роналду — усердие и трудолюбие, Месси — это талант. Что выбираешь?

— Трудолюбие, работу, — сказал Дёмин в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

В своём дебютном сезоне в НБА Дёмин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, совершая 3,3 передачи и 3,2 подбора за 25 минут на площадке. В марте Егор выбыл до конца сезона из-за обострения подошвенного фасцита на левой ноге.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.