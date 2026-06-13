Sport.es раскрыл условия Влаховича для перехода в «Барселону»

«Барселона» получила сведения об условиях нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича на случай возможного подписания футболиста. При этом приоритетным вариантом для сине-гранатовых по-прежнему остаётся форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Об этом сообщает Sport.es.

Сербский игрок хочет заключить контракт на два года. Влахович рассчитывает на зарплату в размере около € 8 млн за сезон, при этом часть этой суммы может быть представлена в виде бонусов.

Эти условия нападающий запросил у «Ювентуса», желающего сохранить его в команде. Однако на текущий момент клуб готов предложить оклад в € 5 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до 30 июня.

«Барселона» может активизировать процесс подписания Влаховича в случае ухода Феррана Торреса, интересующего «ПСЖ».

Сколько зарабатывают футболисты: