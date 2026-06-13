«Связанные одной нитью». Фанаты «Спартака» подготовили перфоманс к женскому Суперкубку
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Болельщики московского «Спартака» подготовили перфоманс к матчу женского Суперкубка России с ЦСКА, проходящему на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена».
Winline Суперкубок России (ж) 2026 . Финал
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Перерыв
0 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
«Связанные одной нитью. Топовый перфоманс от наших болельщиков», — написано в сообщении ЖФК «Спартак» в телеграм-канале.
В матче за трофей впервые встретятся чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА.
Это будет шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.
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