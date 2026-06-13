Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

PF: зарплата Левандовского в «Чикаго Файр» составит € 15+5 млн, контракт — по схеме «2+1»

PF: зарплата Левандовского в «Чикаго Файр» составит € 15+5 млн, контракт — по схеме «2+1»
Комментарии

37-летний экс-нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подпишет контракт с «Чикаго Файр» до 2028 года с возможностью продления на сезон. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на польский портал Prawda Futbolu.

По информации источника, зарплата форварда составит € 15 млн в качестве фиксированной суммы, ещё € 5 млн Левандовски может получить в зависимости от спортивных результатов.

Окружение Левандовского было впечатлено решимостью «Чикаго Файр», который представил полноценный план на жизнь для него и его семьи. Клуб решит вопрос с местом жительства и со школой для детей нападающего. Предложение американского клуба убедило футболиста отклонить варианты с переходом в Саудовскую Аравию.

Материалы по теме
Левандовски вместе с агентом направляется в США для перехода в МЛС — Романо

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android