PF: зарплата Левандовского в «Чикаго Файр» составит € 15+5 млн, контракт — по схеме «2+1»

37-летний экс-нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подпишет контракт с «Чикаго Файр» до 2028 года с возможностью продления на сезон. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на польский портал Prawda Futbolu.

По информации источника, зарплата форварда составит € 15 млн в качестве фиксированной суммы, ещё € 5 млн Левандовски может получить в зависимости от спортивных результатов.

Окружение Левандовского было впечатлено решимостью «Чикаго Файр», который представил полноценный план на жизнь для него и его семьи. Клуб решит вопрос с местом жительства и со школой для детей нападающего. Предложение американского клуба убедило футболиста отклонить варианты с переходом в Саудовскую Аравию.

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