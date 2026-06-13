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«Сейчас все команды конкурентоспособны». Винисиус — перед матчем с Марокко

«Сейчас все команды конкурентоспособны». Винисиус — перед матчем с Марокко
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от стартового матча чемпионата мира по футболу с командой Марокко. Игра 1-го тура состоится в ночь с 13 на 14 июня, начало встречи — в 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вы начинаете с матча против Марокко — и для всех это крайне равная, сбалансированная схватка. Уровень африканской сборной сильно вырос и теперь совсем недалеко от уровня Бразилии. Считаете ли вы, что этот чемпионат мира — самый сложный в истории с точки зрения среднего уровня команд?
— Не знаю. Безусловно, стоит учитывать, что Марокко сильно прибавило за последние годы: достаточно вспомнить прошлый чемпионат мира, где команда вошла в четвёрку лучших, а затем — победу на последнем Кубке Африки. У них отличные игроки: я каждый день вижу в Мадриде Браима Диаса, а Хакими выиграл две последние Лиги чемпионов — тут особо нечего добавлять. В целом по миру наблюдается рост среднего уровня — сейчас все команды конкурентоспособны. От нашего первого матча на чемпионате мира я жду большой игры, и Бразилия, без сомнения, готова постараться взять три очка. Первые очки — потому что мы хотим задержаться в Америке как можно дольше, — приводит слова Винисиуса La Gazzetta dello Sport.

Марокко, Гаити и Шотландия — соперники сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года в рамках группового этапа. ЧМ-2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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