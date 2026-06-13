TEAMtalk объяснил, почему Баркола хочет покинуть «ПСЖ»

Крайний нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола разочарован своим положением в команде. Вингер остался недовольным, поскольку не вышел в стартовом составе ни в полуфинале, ни в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, отсутствие в основном составе на решающие матчи сезона убедило Баркола, что ему будет трудно получить желаемый объём игрового времени. Руководству французского клуба сообщили о желании нападающего покинуть команду. В «ПСЖ» не стремятся к продаже вингера, но понимают его разочарование. Интерес к Баркола проявляют «Арсенал», «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария», «Реал» Мадрид.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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