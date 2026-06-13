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Спартак — ЦСКА: Лара Ивануша вывела красно-белых вперед на 59-й минуте в матче Суперкубка России 13 июня 2026

«Спартак» — ЦСКА: Лара Ивануша вывела красно-белых вперёд на 59-й минуте
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В эти минуты идёт матч Winline Суперкубка России, в котором встречаются женские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В данный момент счёт в пользу красно-белых — 1:0.

Winline Суперкубок России (ж) 2026 . Финал
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Ивануша – 59'    
Удаления: Благоевич – 60' / нет

Полузащитница «Спартака» Лара Ивануша вывела свою команду вперёд на 59-й минуте.

В матче за трофей впервые встречаются чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА.

Это шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.

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