Женский «Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок России

Женский «Спартак» одержал свою первую в истории победу в Суперкубке России, обыграв ЦСКА со счётом 1:0. Матч состоялся сегодня, 13 июня, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В этой игре встретились чемпион Суперлиги минувшего сезона и действующий обладатель Кубка России.

Единственный гол в матче забила полузащитница красно-белых Лара Ивануша на 59-й минуте.

Суперкубок России среди женских команд проводился в шестой раз. Ранее трофей дважды завоёвывали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», а также один раз обладателем трофея становился ЦСКА. В прошлом сезоне «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в матче за Суперкубок, выиграв со счётом 3:0.