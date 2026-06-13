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Женский «Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок России

Женский «Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок России
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Женский «Спартак» одержал свою первую в истории победу в Суперкубке России, обыграв ЦСКА со счётом 1:0. Матч состоялся сегодня, 13 июня, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В этой игре встретились чемпион Суперлиги минувшего сезона и действующий обладатель Кубка России.

Winline Суперкубок России (ж) 2026 . Финал
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Ивануша – 59'    
Удаления: Благоевич – 60' / нет

Единственный гол в матче забила полузащитница красно-белых Лара Ивануша на 59-й минуте.

Суперкубок России среди женских команд проводился в шестой раз. Ранее трофей дважды завоёвывали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», а также один раз обладателем трофея становился ЦСКА. В прошлом сезоне «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в матче за Суперкубок, выиграв со счётом 3:0.

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