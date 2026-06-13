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«Футбол нуждается в нём — и мы тоже». Винисиус — о ситуации с Неймаром

«Футбол нуждается в нём — и мы тоже». Винисиус — о ситуации с Неймаром
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ситуацию с форвардом национальной команды и «Сантоса» Неймаром. Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что получивший травму Неймар должен вернуться в строй на следующей неделе.

«Надеюсь, он сможет как можно скорее вернуться и внести свой вклад, как и все остальные. Я рос, наблюдая за его движениями, копировал его стиль. Он был важнейшей фигурой в моей юности как футболиста. Футбол нуждается в нём — и мы тоже. Надеюсь, он быстро поправится. Мне кажется, всё идёт хорошо», — приводит слова Винисиуса La Gazzetta dello Sport.

В воскресенье, 14 июня, бразильская национальная команда дебютирует на чемпионате мира 2026 года в матче с Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперниками сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года в рамках группового этапа станут Марокко, Гаити и Шотландия. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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