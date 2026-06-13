Моуринью считает, что Браим Диас занимает 14-е или 15-е место в иерархии «Реала» — Серрано

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью считает, что нападающий Браим Диас располагается на 14-й или 15-й строчке в иерархии команды. Португальский специалист не против продажи марокканского футболиста, если это поможет проинвестировать другие трансферы. Об этом сообщает аккаунт Le Journal du Real со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано на странице в социальной сети X.

Ранее Серрано сообщил, что Моуринью также не рассчитывает на защитников Альваро Каррераса и Рауля Асенсио.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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