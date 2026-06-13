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«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников из АПЛ — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников из АПЛ — Sky Sports
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«Манчестер Юнайтед» стремится усилить позицию левого защитника, где на текущий момент играет Люк Шоу. «Красные дьяволы» следят за Льюисом Холлом из «Ньюкасл Юнайтед» и Энтони Робинсоном из «Фулхэма». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «сороки» потребуют значительную сумму за футболиста, которого купили два года назад у «Челси» за £ 28 млн (€ 32,5 млн). Ожидается, что Робинсон будет востребован на трансферном рынке летом, однако неизвестно, покинет ли 28-летний защитник «Фулхэм» после прихода нового тренера.

В минувшем сезоне Холл принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Робинсон сыграл 26 матчей, где забил гол и сделал ассист.

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