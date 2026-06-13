«Спартак» поздравил женскую команду с первой в истории победой в Суперкубке России

Московский «Спартак» поздравил женскую команду красно-белых с победой в Суперкубке России, ставшей для них первой в истории.

«Браво, девчонки! Поздравляем ЖФК «Спартак» с первой в истории команды победой в Суперкубке России!» — написано в сообщении московского клуба в телеграм-канале.

Игра с ЦСКА проходила на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Футболистки «Спартака» одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в игре забила полузащитница красно-белых Лара Ивануша на 59-й минуте.

В матче за трофей впервые встречались чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА.

Как появился «Спартак»: