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«Спартак» поздравил женскую команду с первой в истории победой в Суперкубке России

«Спартак» поздравил женскую команду с первой в истории победой в Суперкубке России
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Московский «Спартак» поздравил женскую команду красно-белых с победой в Суперкубке России, ставшей для них первой в истории.

Winline Суперкубок России (ж) 2026 . Финал
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Ивануша – 59'    
Удаления: Благоевич – 60' / нет

«Браво, девчонки! Поздравляем ЖФК «Спартак» с первой в истории команды победой в Суперкубке России!» — написано в сообщении московского клуба в телеграм-канале.

Игра с ЦСКА проходила на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Футболистки «Спартака» одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в игре забила полузащитница красно-белых Лара Ивануша на 59-й минуте.

В матче за трофей впервые встречались чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА.

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Как появился «Спартак»:

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