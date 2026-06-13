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«МЮ» и «Сити» следят за Брэнтуэйтом, «Эвертон» не продаст защитника дешевле € 80 млн — DM

«МЮ» и «Сити» следят за Брэнтуэйтом, «Эвертон» не продаст защитника дешевле € 80 млн — DM
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«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария» интересуются центральным защитником «Эвертона» Джеррэдом Брэнтуэйтом. Об этом сообщает аккаунт Transfer News Live со ссылкой на Daily Mail на странице в социальной сети X.

По информации источника, несмотря на сезон, омрачённый травмами, ведущие клубы Европы по-прежнему высоко оценивают 23-летнего футболиста. «Ириски» не стремятся к продаже Брэнтуэйта и потребуют за его переход не менее £ 70 млн (€ 80 млн).

В минувшем сезоне Брэнтуэйт принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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