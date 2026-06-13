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«Я всегда добивался результатов». Андреа Пирло — о своей тренерской карьере

«Я всегда добивался результатов». Андреа Пирло — о своей тренерской карьере
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Итальянский экс-футболист и тренер Андреа Пирло высказался о своей карьере и будущем в европейском футболе. Он отметил, что всегда добивался целей, которые ставило перед ним клубное руководство.

«Вижу ли я себя в будущем в качестве тренера в Европе? Если посмотреть на мою тренерскую карьеру, я всегда достигал целей, которые ставила перед мной клубная администрация. В «Ювентусе» от меня требовали выхода в Лигу чемпионов — я этого добился. Кроме того, выиграл Кубок Италии и Суперкубок. Потом я ушёл из клуба и целый год оставался без работы — и до сих пор не могу понять почему. Точнее, понимаю, но не хочу об этом говорить.

Затем я отправился в турецкий «Карагюмрюк»: занял с командой седьмое место в чемпионате — результат, которого этот клуб никогда раньше не добивался, — и установил рекорд по количеству матчей подряд без поражений. Потом возглавил «Сампдорию» в Серии B и вывел её в плей‑офф — именно такую задачу ставил перед нами клуб. На следующий год меня уволили всего после трёх матчей.

В этом сезоне «Дубай Юнайтед» поставил передо мной задачу добиться повышения в классе — и я её выполнил. Я всегда добивался результатов; если же кому‑то лично я не нравлюсь — это уже другой вопрос», — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

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