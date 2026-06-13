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«Ожидания невероятно высоки». Винисиус — о давлении на сборную Бразилии на ЧМ‑2026

«Ожидания невероятно высоки». Винисиус — о давлении на сборную Бразилии на ЧМ‑2026
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о давлении, которое испытывает национальная команда на чемпионате мира 2026 года.

— Вокруг вас — огромное доверие и колоссальное давление.
— Да, это нормально. Но у меня нет сомнений: мы способны войти в историю. Мы долго готовились, чтобы оказаться здесь, и я надеюсь, что бразильский народ будет нас поддерживать. Нам очень хочется порадовать болельщиков.

— А как насчёт груза ответственности?
— Да, ожидания невероятно высоки, и я понимаю: люди хотят, чтобы мы вернулись домой с кубком. В отборочном турнире мы стартовали неудачно, и, конечно, это подорвало доверие фанатов. Знаю, что многие не считают нас главными претендентами на победу. Но сейчас мы все начинаем с нуля. Я, как и мои партнёры по команде, убеждён: мы можем провести отличный чемпионат мира и, возможно, подарить ту радость, которую весь бразильский народ ждёт уже очень давно. На нас лежит большая нагрузка — ведь мы страна, которая побеждала чаще всех. Но мы формируем сплочённую команду, в которой каждый горит желанием переписать футбольную историю нашей страны, — приводит слова Винисиуса La Gazzetta dello Sport.

В воскресенье, 14 июня, бразильская команда дебютирует на чемпионате мира 2026 года в матче с Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперниками сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года в рамках группового этапа станут Марокко, Гаити и Шотландия. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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