Шлоттербек ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Реала»

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек ответил, известно ли ему об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Да, конечно, об этом узнаёшь из СМИ. Но, как я говорил несколько недель назад, сейчас всё внимание сосредоточено на чемпионате мира, на первом матче», — приводит слова Шлоттербека Mundo Deportivo.

Ранее издание Bild сообщало, что «сливочные» могут предложить € 50-60 млн за трансфер защитника.

В минувшем сезоне Шлоттербек принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: