Первый тренер Файзуллаева оценил шансы Узбекистана на выход из группы на чемпионате мира

Первый тренер экс‑полузащитника ПФК ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, ныне выступающего за турецкий «Истанбул Башакшехир», Дмитрий Ан поделился ожиданиями от выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира.

«Буду ждать выход сборной Узбекистана из группы. Шансы есть. Думаю, у некоторых футболистов будет нервозность, но ребята поопытнее настроятся и покажут свою игру. На мой взгляд, все команды можно проходить, главное — настрой, удача и без страха перед соперником.

Группа могла быть лучше, а могла бы и хуже. Будем болеть за сборную, всё-таки это первый раз на чемпионате мира. Армия болельщиков там будет приличная», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На групповом этапе ЧМ‑2026 сборная Узбекистана встретится с командами Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.