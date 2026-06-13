Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Файзуллаева оценил шансы Узбекистана на выход из группы на чемпионате мира

Первый тренер Файзуллаева оценил шансы Узбекистана на выход из группы на чемпионате мира
Комментарии

Первый тренер экс‑полузащитника ПФК ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, ныне выступающего за турецкий «Истанбул Башакшехир», Дмитрий Ан поделился ожиданиями от выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира.

«Буду ждать выход сборной Узбекистана из группы. Шансы есть. Думаю, у некоторых футболистов будет нервозность, но ребята поопытнее настроятся и покажут свою игру. На мой взгляд, все команды можно проходить, главное — настрой, удача и без страха перед соперником.
Группа могла быть лучше, а могла бы и хуже. Будем болеть за сборную, всё-таки это первый раз на чемпионате мира. Армия болельщиков там будет приличная», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На групповом этапе ЧМ‑2026 сборная Узбекистана встретится с командами Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Главное о группе K на ЧМ-2026. «Ласт дэнс» Роналду, дерзкий Узбекистан и самый яркий фанат
Главное о группе K на ЧМ-2026. «Ласт дэнс» Роналду, дерзкий Узбекистан и самый яркий фанат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android