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Первый тренер Файзуллаева оставил пожелание игроку на ЧМ

Первый тренер Файзуллаева оставил пожелание игроку на ЧМ
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, оставил пожелание футболисту, отправившемуся на чемпионат мира 2026 года.

«Хочу пожелать Аббосу в первую очередь без травм. Хочется, чтобы на чемпионате мира он показал свой креатив, быстрое мышление и действия с мячом и принёс пользу команде. Хочется, чтобы его заметили скауты. Думаю, у него прям большого волнения не будет, я его знаю, с этим он справится», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

18 июня сборная Узбекистана сыграет с Колумбией, 23 июня — с Португалией, 28 июня — с ДР Конго.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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