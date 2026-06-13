Первый тренер Файзуллаева оставил пожелание игроку на ЧМ

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, оставил пожелание футболисту, отправившемуся на чемпионат мира 2026 года.

«Хочу пожелать Аббосу в первую очередь без травм. Хочется, чтобы на чемпионате мира он показал свой креатив, быстрое мышление и действия с мячом и принёс пользу команде. Хочется, чтобы его заметили скауты. Думаю, у него прям большого волнения не будет, я его знаю, с этим он справится», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

18 июня сборная Узбекистана сыграет с Колумбией, 23 июня — с Португалией, 28 июня — с ДР Конго.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: