Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Германии сочтут успехом выход в 1/4 финала ЧМ-2026 — Sky Sport Germany

В сборной Германии сочтут успехом выход в 1/4 финала ЧМ-2026 — Sky Sport Germany
Комментарии

Внутренняя цель сборной Германии на чемпионат мира 2026 года — дойти до четвертьфинала соревнования. В случае выполнения этой задачи Немецкий футбольный союз (DFB) признает выступление национальной команды успешным. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

На мировых первенствах 2018 и 2022 годов сборная Германии не вышла из группы.

На чемпионате мира 2026 года немецкая национальная команда сыграет в одном квартете с Кюрасао (14 июня), с Кот-д'Ивуаром (20 июня) и Эквадором (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная Германии оплатит проезд для 600 болельщиков на матч ЧМ-2026

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android