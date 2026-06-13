В сборной Германии сочтут успехом выход в 1/4 финала ЧМ-2026 — Sky Sport Germany

Внутренняя цель сборной Германии на чемпионат мира 2026 года — дойти до четвертьфинала соревнования. В случае выполнения этой задачи Немецкий футбольный союз (DFB) признает выступление национальной команды успешным. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

На мировых первенствах 2018 и 2022 годов сборная Германии не вышла из группы.

На чемпионате мира 2026 года немецкая национальная команда сыграет в одном квартете с Кюрасао (14 июня), с Кот-д'Ивуаром (20 июня) и Эквадором (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

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