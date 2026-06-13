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«Он в отличной форме». Родриго Гоэс — о Винисиусе перед ЧМ-2026

«Он в отличной форме». Родриго Гоэс — о Винисиусе перед ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Родриго Гоэс прокомментировал форму своего партнёра по команде — форварда Винисиуса Жуниора — перед чемпионатом мира.

«Я вижу, что он в отличной форме. Я заметил очень большой прогресс в последних товарищеских матчах», — приводит слова Родриго Globo.

В воскресенье, 14 июня, бразильская команда дебютирует на чемпионате мира 2026 года в матче с Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперниками сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года в рамках группового этапа станут Марокко, Гаити и Шотландия. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал турнира пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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