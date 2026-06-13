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«Реалу» нужен был тренер, который прекратит бардак». Григорян — о назначении Моуринью

«Реалу» нужен был тренер, который прекратит бардак». Григорян — о назначении Моуринью
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Российский тренер Александр Григорян высказал мнение о тренере «Реала» Жозе Моуринью. Соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до июня 2029 года. Моуринью покинул лиссабонскую «Бенфику», где работал с сентября прошлого года, чтобы возглавить мадридский клуб. «Реал» выкупил контракт португальца за € 15 млн.

«У «Реала» было два пути: продать всех дорогих игроков или найти тренера, который приведёт команду к единению. А потом уже взять наставника, который будет с ней работать. Пригласить системного тренера сейчас нельзя было. Им нужен был тренер, который прекратит бардак», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Жозе Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда одержала победу в чемпионате Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Португалец ранее возглавлял «Порту», итальянские клубы «Интер» и «Рому», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а также турецкий «Фенербахче».

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