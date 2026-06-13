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Яя Туре стал главным тренером братиславского «Слована»

Яя Туре стал главным тренером братиславского «Слована»
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Бывший футболист «Барселоны», «Манчестер Сити» и национальной команды Кот-д'Ивуара Яя Туре назначен на пост главного тренера братиславского «Слована». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Специалист подписал с командой из Словакии трудовой договор, срок действия которого рассчитан на три года.

Ранее Туре работал в академии «Тоттенхэм Хотспур», а также трудился в роли помощника тренера в бельгийском «Стандарде» и сборной Саудовской Аравии.

По итогам сезона-2025/2026 «Слован» стал чемпионом Словакии. Команда является 27-кратным чемпионом страны, если учитывать и титулы времён Чехословакии.

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