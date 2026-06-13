Катар — Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 июня, состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Катара и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).