Бразилия — Марокко: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 1:00 мск

В ночь с 13 на 14 июня состоится матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет с Шотландией (20 июня), в 3-м туре — с Гаити (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).