Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Челси» Росеньор отказался возглавить «Ниццу» — L’Équipe

Экс-тренер «Челси» Росеньор отказался возглавить «Ниццу» — L’Équipe
Комментарии

Компания INEOS, владеющая правами на «Ниццу», предложила бывшему главному тренеру «Челси» Лиаму Росеньору возглавить «орлов», но он отказался от этой работы. Об этом сообщает L’Équipe.

Продажа клуба потенциальным новым покупателям из США не состоялась, нынешнее руководство команды ведёт подготовительную работу перед следующим сезоном, приглашение нового тренера — одно из её главных направлений. Ожидается, что Клод Пюэль, возглавивший «орлов» в декабре, не подпишет новый контракт и покинет команду этим летом. Росеньор отказался возглавить «Ниццу», поскольку решил взять паузу после неудачного периода в «Челси».

«Ницца» по итогам прошлого сезона Лиги 1 заняла 16-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Ибрагимович рассказал, как в него в Марселе бросали ножи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android