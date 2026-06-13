Экс-тренер «Челси» Росеньор отказался возглавить «Ниццу» — L’Équipe

Компания INEOS, владеющая правами на «Ниццу», предложила бывшему главному тренеру «Челси» Лиаму Росеньору возглавить «орлов», но он отказался от этой работы. Об этом сообщает L’Équipe.

Продажа клуба потенциальным новым покупателям из США не состоялась, нынешнее руководство команды ведёт подготовительную работу перед следующим сезоном, приглашение нового тренера — одно из её главных направлений. Ожидается, что Клод Пюэль, возглавивший «орлов» в декабре, не подпишет новый контракт и покинет команду этим летом. Росеньор отказался возглавить «Ниццу», поскольку решил взять паузу после неудачного периода в «Челси».

«Ницца» по итогам прошлого сезона Лиги 1 заняла 16-е место в турнирной таблице.