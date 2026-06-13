Эрлинг Холанд поддержал «Каролину» в финале Кубка Стэнли
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своём аккаунте в социальной сети X опубликовал фото в форме «Каролины Харрикейнз» и поддержал команду во время пятого матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой команды из Роли со счётом 4:2 (счёт в серии 3-2).
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
Напомним, сборная Норвегии по футболу 17 июня в Бостоне проведёт первый матч чемпионата мира — 2026 с командой Ирака.
Следующий матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» пройдёт в ночь с 14 на 15 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.
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