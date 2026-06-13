Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд поддержал «Каролину» в финале Кубка Стэнли

Эрлинг Холанд поддержал «Каролину» в финале Кубка Стэнли
Комментарии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своём аккаунте в социальной сети X опубликовал фото в форме «Каролины Харрикейнз» и поддержал команду во время пятого матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой команды из Роли со счётом 4:2 (счёт в серии 3-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    

Напомним, сборная Норвегии по футболу 17 июня в Бостоне проведёт первый матч чемпионата мира — 2026 с командой Ирака.

Следующий матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» пройдёт в ночь с 14 на 15 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд точно запомнит свой первый чемпионат мира
Эрлинг Холанд точно запомнит свой первый чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android