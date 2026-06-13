Эрлинг Холанд поддержал «Каролину» в финале Кубка Стэнли

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своём аккаунте в социальной сети X опубликовал фото в форме «Каролины Харрикейнз» и поддержал команду во время пятого матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой команды из Роли со счётом 4:2 (счёт в серии 3-2).

Напомним, сборная Норвегии по футболу 17 июня в Бостоне проведёт первый матч чемпионата мира — 2026 с командой Ирака.

Следующий матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» пройдёт в ночь с 14 на 15 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.