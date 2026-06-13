Тренер ЖФК ЦСКА Русецкий высказался о причинах поражения от «Спартака» в Суперкубке России

Главный тренер ЖФК ЦСКА Сергей Русецкий прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:1) в матче Winline Суперкубка России.

– Игра хорошего уровня, соперник оказал хорошее сопротивление нашей линии защиты, но всё равно сказывалось определённая нервозность на футболистках. То, чего мы хотели, в первом тайме мы не видели. Во втором тайме чуть уже темп упал, подуспокоились, это уже было ближе к тому, что мы хотим видеть.

– Как вы считаете, всё ли было сделано для того, чтобы сегодня победить?

– Скажем так, всё, без остатка, все выложились. Что касается именно самих тактических моментов, рисунка игры, к этому нужно адаптироваться и какое-то время привыкнуть. Особенно на фоне таких игр, такого матча, такого антуража и такого соперника. Конечно, должен быть автоматизм в таких действиях. Его пока у нас нет.

– Можете высказаться про антураж игры, как оцените атмосферу?

– Мне кажется, классно сегодня было. Со стороны болельщиков было супер. В целом, конечно, атмосфера классная, футбольная, и это большой праздник для всех сегодня был. Спасибо.

– Прокомментируйте обратную замену Габриэлы Абуди.

– Во-первых, замена была вынужденной. Мы бы не меняли Татьяну Петрову, но она почувствовала небольшое недомогание задней поверхности бедра, начала подхрамывать. И всё-таки мы понимали: кубок — это важно, но сезон важнее. Не хотели усугубить травму, поэтому выпустили Габриэлу не в свойственную ей позицию. Она в основном у нас работала чуть правее. Пришлось её выпустить в эту позицию. Поэтому не совсем выполнила то, что мы хотели от неё видеть, хотя эпизодами было неплохо. В итоге вынуждены были поменять, — приводит слова Русецкого официальный сайт РФС.