Женской команде «Спартака» вручили трофей за победу в Суперкубке России

Женский «Спартак» получил трофей за победу в Суперкубке России. Это случилось после победы красно-белых в финальном матче турнира над ЦСКА (1:0). Матч состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Марина Крупская (Екатеринбург, Россия).

Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, а ЦСКА — действующим обладателем Кубка России.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Суперкубок России среди женских команд проводился в шестой раз. Ранее трофей дважды завоёвывали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», а также один раз обладателем трофея становился ЦСКА. В прошлом сезоне «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в матче за Суперкубок, выиграв со счётом 3:0.