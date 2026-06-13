Стало известно, как Анчелотти планирует использовать Винисиуса в сборной Бразилии — Globo

У главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти есть особый план по использованию на поле вингера национальной команды Винисиуса Жуниора, сообщает Globo.

Чтобы дать футболисту свободу в атаке и возможность стать ключевым игроком в контратаках, Винисиус будет играть на позиции левого вингера при владении мячом и нападающего при оборонительных действиях команды.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.