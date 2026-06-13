«Не впадаем в эйфорию». Тренер ЖФК «Спартак» Козлов — о победе в Суперкубке России

Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов высказался о победе своей команды над ЦСКА (1:0) в матче Winline Суперкубка России.

– Интересный матч. Достаточно вязкая игра в середине поля. С переменным преимуществом в этой зоне всё происходило. И, в принципе, это и решило исход матча. Довольны результатом. Что касается самой стилистической составляющей матча, пока воздержусь в комментариях, рады результату.

– Прокомментируете то, что сегодня было на трибунах, то, что было вокруг поля, может быть, видели перформансы. Как это вам помогло сегодня?

– Фантастическая атмосфера. Наверное, уже не секрет, что вчера перед игровой тренировкой мы тренировались с интершумом специально для того, чтобы адаптировать игроков к давлению общественности, болельщиков. Хорошему давлению в этом смысле слова. Всё равно переход на такие большие стадионы с большим количеством зрителей — он не может пройти гладко. Это невозможно с точки зрения элементарной адаптации игроков. Я думаю, игроки уже всё лучше и лучше готовы, тем более сборницы, приехавшие из Китая, там на матче было больше 20 тысяч зрителей, то есть пять человек в этой команде уже были готовы.

– Вы победили в Суперкубке и выиграли перед своими трибунами у принципиального соперника. Расскажите о вашем эмоциональном состоянии.

– Если говорить о первичном, удовлетворение присутствует, и, скорее, здесь оно не суперфеерично, мы не впадаем в такую эйфорию, потому что прекрасно понимаем, что лишь треть задач решено из всех поставленных. И мы сегодня, конечно, отдохнём, все вместе отпразднуем, порадуемся за себя, а с завтрашнего дня будем готовиться уже к следующему ближайшему календарному матчу, и мы не дадим такой роскоши нашим конкурентам за то, что мы расслабились, — приводит слова Козлова официальный сайт РФС.