Главный тренер сборной Марокко высказался перед матчем с Бразилией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби высказался перед матчем 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором его команде предстоит встретиться с Бразилией. Игра состоится 14 июня.

«Многие говорят, что это уже не та Бразилия, что была раньше. Но это всё ещё Бразилия. Честно говоря, если посмотреть на качество их игроков, их страсть и решимость выиграть этот чемпионат мира, то это всё ещё Бразилия. Для нас это престижный матч. Для нас большая честь начать нашу кампанию на чемпионате мира с Бразилией», — приводит слова Уаби официальный сайт ФИФА.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.